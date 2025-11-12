STARTOENTERTAINMENTは12日、公式サイトを更新。ジュニアの男性16人組「少年忍者」が11月30日をもって活動終了することを発表した。メンバーは個々で活動を継続する。同社は「この度、少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました」と報告。「少年忍者としての活動