フリーアナウンサーの戸田山貴美（31）が結婚したことを12日、自身のインスタグラムで発表した。「日テレNEWS24」でキャスターを務めている戸田山は「皆さまに【ご報告】です」として「この度、結婚いたしました」と報告した。お相手については「お相手は一般の方で、知り合ったのはここ数年ですが、同じ幼稚園出身で、何かと共通点の多い方です！」と同郷だと明かした。そして「前撮りは丸の内と鳥取砂丘で撮影しました」