ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î£±£²ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬À­Åª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¡Ê¤°ÈÈ¼Ô°ú¤­ÅÏ¤·¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Æ±Ä£´´Éô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Ä£´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤Ï£¶·î²¼½Ü¡¢¾¯½÷¤¬Æ±Å¹¤ÇÀ­Åª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¡ÊºÇÄãÇ¯Îð¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Æ±Å¹·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¡Ê£µ£±¡Ë¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤¿µ¿¤¤¡£