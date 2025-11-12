日産自動車が、追浜工場（神奈川県横須賀市）の車両生産を2028年3月に終了すると決めたことが12日分かった。労働組合に伝えた。これまで27年度末と説明してきたが、9月の労使協議で具体的な時期を近く決定する方針を示していた。子会社の日産自動車九州（福岡県苅田町）の工場に生産を移管するため、従業員の異動を計画している。ただ家族の都合などもあり、全員が移るのは困難とみられている。