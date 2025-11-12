11月12日夕方、新潟県小千谷市の養鯉池でニシキゴイを捕食するクマ1頭の目撃情報がありました。 11月12日午後4時半ごろ、小千谷市南荷頃地内の養鯉池で「鯉を補食する熊1頭(体長約1ｍ)を目撃した」と小千谷市役所に情報提供がありました。クマが目撃された場所は、民家から約110mの距離であることから、警察は市役所とともに付近住民に注意を呼びかけるなど警戒活動をしています。