気象庁発表 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 台風第２６号は、バシー海峡を１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。 台風第２６号は、１２日１８時にはバシー海峡の北緯２１度５５分、東経１２０度１０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで中心の北西側