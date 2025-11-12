福岡県警小郡署は12日、小郡市の住民宅固定電話に同日午後0時半ごろ、兵庫県警をかたる人物から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの名前を使って口座が開設され、携帯電話を作られている。それで多数の被害者が出ている。今から兵庫県まで来てください」などと言われる内容だった。同署は「警察官を名乗り、現金を要求する詐欺の手口が増加しています。交流サイト（SNS）やビデオ通話に