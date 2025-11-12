第50回社会人野球の日本選手権は11月12日、京セラドーム大阪(大阪市)決勝が行われ、ヤマハ(本社・浜松市)が日本生命に2-1で勝ち、8大会ぶり2度目の社会人野球日本一に輝きました。 ヤマハは0-0で迎えた5回表、一死満塁から1番矢幡勇人が2点右前適時打を放ち、これが決勝点。投げては全5試合に登板したエース佐藤廉が強打の日本生命打線を1点に抑えました。ヤマハは第42回大会(2016年)以来、8大会ぶり2回目の社会人野