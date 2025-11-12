11月12日、新潟県新発田市で市の要請を受けクマの警戒のため出動した猟友会の80代男性がクマに襲われ、けがをしました。男性の命に別条はなく、その場で自ら持っていた猟銃でクマを駆除しました。 12日朝、新発田市押廻で複数の住民からクマの目撃情報が市や警察に寄せられました。通報を受けた市は猟友会に出動を要請。【近くに住む猟友会メンバー】「クマの糞を確認してこの辺にいるなと思ってもしかすると竹藪があるので