ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、11月12日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演。国際的に広がってきたが、いま逆風が吹いているという、「イスタンブール条約」について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「いまから14年前、2011年