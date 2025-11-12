自爆が、1stフルアルバム『大衆に告ぐ』を11月26日に自主レーベル PSYCHOMACHINEGUNより配信リリース。また、収録曲「未来はない」が本日11月12日より先行配信された。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、ONE OK ROCK、いきものがかり……オーガナイズドイベントで見せるアーティストの姿勢） 本作には、バンドの代表曲「あの子とセックスしたやつ全員殺す」や「涙とリビドー」、「君の性欲を認めな