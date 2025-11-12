格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）で、再起戦に臨む元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が必勝を誓った。３月に武尊は、ロッタン・ジットムアンノン（２８＝タイ）に１ラウンドＫＯ負け。今大会でデニス・ピューリック（４０＝カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）とケージで対戦する。武尊は１２日、都内で開かれた会見に出席し「ケージは初めてだけど、このキャリアで初めての経験ができ