昭和100年にあたる今年シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」、今回のテーマは「昭和を生きた元鉄道員とローカル線」です。 西中間弘行さん、84歳。元国鉄職員です。レンズ越しに鹿児島の鉄道の姿を見つめてきました。 （西中間弘行さん）「懐かしいですね、本当に。自分で（運転して）走っていたんだなと思います」 5人きょうだいの3番目として農家に生まれた西中間さん。鉄道員を志した