【その他の画像・動画等を元記事で観る】 星野源が、新曲「いきどまり」のMVを11月14日21時からYouTubeで公開することを発表。ティザー映像も公開された。 ■夜の街をひとり歩く星野の姿が 11月14日に配信リリースされる「いきどまり」は、同日公開の堺雅人主演映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされたもの。5月にリリースされたアルバム『Gen』以来の新曲となり、「いきどまり」の一部が使用された映