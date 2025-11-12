スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。 11月9日（日）の放送では、夫婦喧嘩のたびに介入してくる義父母への対応に悩むリスナーからの相談に、江原がアドバイスを送りました。江原啓之＜リスナーからの相談＞ 義理の両親についての相談です。義理の両親は、私たちが夫婦喧嘩をするたびに連絡をしてきたり、