乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。11月6日（木）の放送では、和先生の家に先輩メンバーの賀喜遥香先生が訪問したときのエピソードを語りました。乃木坂46の井上和◆うれしい報告！井上：先日、賀喜遥香さんの「乃木坂LOCKS!」のなかで、「和の家に行きたい！」みたいなことを話してくれていまして。しかも