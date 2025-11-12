前の話を読む。ミチオと別れる決心をし、きちんと話をしようとするミサ。しかしミチオは別れを拒みさらに「お互い話しあえば分かり合える」と無責任な発言をし、ミサの怒りを買ってしまい…。■無責任な言葉に怒りが爆発■婚約者は同居解消へ■怒る婚約者の仕返しとは？■上司からの叱責と再びの異動命令■婚約者には連絡つかず…ミチオの無責任な言葉にミサは怒り心頭。捨て台詞を吐いて、ミチオのマンションを出ていきました。さ