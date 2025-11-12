ポンドドル１．３１台前半で、上値重く推移＝ロンドン為替 ロンドン昼に向けて、ポンドドルは1.3120-30レベルと序盤の下げのあと、引き続き上値を抑えられている。英労働党議員のなかにスターマー首相を追い落とす動きが報じられていた。首相側の勢力が強いとみられているが、政治混乱を招きかねない状況が市場に嫌気されたようだ。 GBP/USD1.3127GBP/JPY203.23EUR/GBP0.8816