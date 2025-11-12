円売り継続、米つなぎ予算成立への期待でドル円１５５円目前へ上昇＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、リスク選好の円売りが優勢。最大の焦点である米下院でのつなぎ予算案採決（日本時間13日午前6時）を控え、市場は可決・成立を織り込む形で動いている。円が主要通貨に対して全面的に売られる「円安主導」の相場となっている。ドル円は155円の大台に迫る上昇を見せ、ユーロ円は179円台前半と史上最高値を更新した