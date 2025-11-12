第５８回ハイセイコー記念・Ｓ１は１２日、大井競馬場で２歳馬１６頭が１６００メートルを争った。１番人気に推されたゼーロス（笹川翼騎乗）が直線で抜け出し、ポッドフェスタに２馬身半差をつけて優勝。重賞初制覇を飾り、全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日、川崎）への優先出走権を獲得した。ゼーロスが直線で突き抜け、２歳の出世レースを制した。６番手追走から終始外を回る強気な競馬で徐々にポジションを上げ、２