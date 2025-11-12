■これまでのあらすじ母に結婚と海外移住を告げた凜は激しく反対され、胸を痛める。その裏で弟は、同棲資金を稼ぐために始めたFXで偶然の成功を収め、自信をつけていた。資金を貯めて母に報告したものの、姉の結婚話を聞き再び劣等感を募らせる。家事分担を提案した彼女に「何もできない」と正直に告げ、教えてもらいながら同棲スタート。洗濯と掃除を任され、予想外の手際に気を良くするが、どこかで「女は専業主婦でいいのに」と