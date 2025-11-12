テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが１２日までに自身のＳＮＳを更新し、上品な衣装ショットを公開した。インスタグラムで「水曜日のグッド！モーニング衣装また週末によろしくお願いいたします」とつづり、アイボリーのニットに白のロングスカートを合わせたスタイルを披露した。この投稿にファンからは「りさこさんカワイイ」「ナイスなコーディネートですね〜」「今週も衣装かわいいです」「純白の天使」「本当に最近