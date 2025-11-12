競泳の池江璃花子（２５）＝横浜ゴム＝は１２日、都内で行われた「ＳＵＩＴＳＯＦＴＨＥＹＥＡＲ２０２５」授賞式に出席した。グレーのラメが入ったシックなスーツで登場すると「今までの数ある素晴らしい受賞者の中のうちに選んでいただき、光栄に思います」とスポーツ部門受賞を喜んだ。９月に拠点を、約２年間過ごしたオーストラリアから日本に戻した。現在は西崎勇コーチのもとで指導を受け、自身が集大成と位置づけ