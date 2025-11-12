NGT48のキャプテン藤崎未夢（24）が12日、NGT48劇場（新潟市）での公演でグループからの卒業を発表した。アンコールの最後の曲「世界の人へ」のパフォーマンスを終えた藤崎は「私、藤崎未夢はNGT48を卒業します」と言った。観客が静まり返る中、「自分の口からこの言葉をいう日がくるのが信じられなくて…」と声を詰まらせた。18年にドラフト3期生としてNGT48に加入。22年にキャプテンに就任した。昨年発売の10枚目シングル「一瞬