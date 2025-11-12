【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPが11月26日にリリースするニューアルバム『S say』（読み：エッセイ）より、収録曲全曲の試聴音源と本作を彩る作家陣の情報が公開となった。 ■聴くだけでワクワクしてしまう全11曲を収録 ニューアルバム『S say』は、リード曲「Symphony」、「メロリ」、ハロウィンデジタルシングル「GHOST」、そして2025年リリースの「encore」をはじめ