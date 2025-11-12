『別冊少年チャンピオン』12月号（秋田書店／11月12日発売）にて 『Killer♥Twinkle ～アンチはステージに上がれません♥～』の連載が開始された。 【写真】 『Killer♥Twinkle ～アンチはステージに上がれません♥～』 物語の主人公は地下アイドル「キラーポケット」を務める桃瀬愛羽と植本ユーキ。「日本一のアイドル」を目指す2人は幼馴染の親友で