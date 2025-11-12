【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月13日19時から読売テレビ・日本テレビ系で『ベストヒット歌謡祭2025』が放送。このたび、豪華アーティストの歌唱＆一夜限りの特別企画のタイムテーブルが発表された。 ■『ベストヒット歌謡祭2025』タイムテーブル ◇19時台世代を超えた“アイドル”2組 夢のコラボ郷ひろみ×なにわ男子「GOLDFINGER ’99／郷ひろみ」 昭和の名曲をコラボ歌唱 ベストヒットSPユニ