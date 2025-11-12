（ドレスデン中央社）ドイツを訪問中の蔡英文（さいえいぶん）前総統は11日、半導体受託製造の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）がドイツとオランダの企業と立ち上げた合弁会社ESMCを訪問し、工場建設の進捗（しんちょく）状況を理解した。報道陣に対し、「台湾がTSMCに抱いているのと同様に、TSMCの欧州工場に一貫して大きな信頼感を抱いている」と述べた。工場はドイツ東部ドレスデンの半導体集積地「シリコン・ザクソニー」