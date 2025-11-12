レアル・マドリーのエンドリッキは、今冬にクラブを離れる可能性があるようだ。ブラジルの名門パルメイラスの下部組織で育ったエンドリッキは、2022年に同クラブで16歳の時にプロデビューを飾ると、３シーズンで公式戦82試合に出場し、21ゴールを記録。昨年７月に鳴り物入りでマドリーに移籍し、１年目は公式戦37試合で７得点をマークした。今季も活躍が期待されていた19歳の神童だが、６月のクラブワールドカップから指揮を