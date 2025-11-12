俳優の杉浦太陽（44）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。妻・辻希美（38）と3男2女の家族の近況を語った。杉浦は第3子次男の昊空（そら）さんについて「昊空は演劇部行ってるから、ワンチャン、ウルトラマンの跡継いでくれるの昊空かなと思ってる。勝手な希望ね」と告白。「昊空がね、俺の小中学生の頃にそっくりなのよ。顔も性格も、ちょっと自分に甘いところも。運動もそんなに得意じゃないっていうところも。い