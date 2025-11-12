女優の黒谷友香（49）が12日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演し、8日に肺炎のため92歳で死去した俳優・仲代達矢さんを悼んだ。一昨年に共通の知人を通じて知り合い、「お電話などでは“もしもし、仲代です。友香ちゃん”みたいに凄くお優しくお声を掛けてくださって。“何々を見たよ。こうだったね”とかいろんなことをおっしゃってくださって、アドバイスもいただいて」と交流を明かす。そして「あ