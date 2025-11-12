『誰カブキ』の#1が放送。篠田麻里子が恋愛についての質問に回答すると「どこがや」「そんなわけないでしょ」とツッコミが殺到するヒトコマがあった。【映像】ツッコミが殺到した篠田麻里子の恋愛事情『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるとい