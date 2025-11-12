斎藤元彦兵庫県知事の不起訴処分を受け、同県西宮市のPR会社「merchu（メルチュ）」の女性経営者は12日、交流サイト（SNS）で不正行為を改めて否定し「心配と迷惑をかけ、心から深くおわびする」とのコメントを出した。