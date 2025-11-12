台風２６号は１２日、台湾に上陸し、東北東に進んだ。気象庁によると、１３日午前にかけて沖縄県・先島諸島に最も近づき、同日午後に温帯低気圧に変わる見通し。台風は１２日午後９時現在、台湾を時速２０キロで東北東に進み、中心気圧は１０００ヘクト・パスカル。１３日は、沖縄地方で警報級の大雨やうねりを伴った高波、鹿児島県・奄美地方では警報級の大雨となる恐れがあり、同庁は警戒を呼びかけている。