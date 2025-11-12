およそ3年半前、北海道知床沖で遊覧船が沈没した事故で、運航会社社長・桂田精一被告の初公判が開かれました。乗客乗員20人が死亡、6人が行方不明となった事故で弁護側は無罪を主張。被害者家族は「全く反省していない」と怒りをあらわにしました。■いまも6人が行方不明…約3年半前に何が乗客乗員26人を乗せて沈没した「KAZU 1」。北海道知床沖で起きた事故からおよそ3年半となるなか、12日に運航会社社長の初公判が開かれました