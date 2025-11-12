サッカー日本代表ＤＦ鈴木淳之介（２２＝コペンハーゲン）が大逆転勝利となった先月１４日のブラジル戦後からのチームでの変化を明かした。ブラジル戦では３バック左で先発し、好守備でインパクトを残した。反響の大きさを問われると「（連絡は）来ましたけど…」と、冷静な反応。「あの試合で勝てたのはよかったが、それをしっかり継続して１１月シリーズも取り組まないと意味がない。しっかりいい試合して勝ち切りたい」と力