俳優岡田将生（36）が12日、都内で行われた映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督、21日公開）公開直前イベントに登壇し、理想の家族像を語った。細田監督の過去作をテーマにしたトークでは「サマーウォーズ」の家族愛が好きと語り、「毎年、夏に絶対見て、泣いてしまう」。妻で女優の高畑充希（33）が第1子を妊娠中。「家族が増えるので、絶対こういう家族にしたいという思いで来年も再来年も見たい。親目線で今度は見るこ