読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』が、あす13日午後7時から放送される。それに先立って、タイムテーブルが公開された。【画像多数】『ベストヒット歌謡祭2025』出演者同番組は、1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始し、57回目となる。今年も大阪城ホールから3時間の生放送となり、2025年を彩った豪華アーティストが集結。ここでしか見られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢