◆大相撲▽九州場所第４日（１２日、福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）が初日黒星から３連勝とした。西前頭筆頭・若隆景（荒汐）に立ち合いで低く当たると、右を差して力強く前進。若隆景がいなして逃れたが、すかさず追って寄り切った。支度部屋で「集中して、しっかり相手のことを見ながら相撲を取ろうと思った。悪くない」とうなずいた。初日は伯桜鵬に金星を配給したが、２日目から立ち合いに鋭さが増し、白星を