◆大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）西十両９枚目・西ノ龍（境川）が３連勝を飾った。西同１０枚目・東白龍（玉ノ井）に低く当たり、一気に押し出した。「右前みつを取れた」とうなずいた。今場所はプロレス・ノアの化粧まわしをつけて土俵入りする。元幕内・常の山の父・下村重和さんがプロレスラーの三沢光晴氏（故人）と交流があった。三沢氏は元小結・大善（現・富士ケ根親方）の現役時代に贈呈した化粧ま