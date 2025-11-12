スペインの国王フェリペ6世が中国を公式訪問し、習近平国家主席と会談しました。スペイン国王による訪中は18年ぶりです。12日、北京で行われた歓迎式典では、習近平国家主席夫妻がフェリペ6世と王妃を出迎えました。その後、フェリペ6世と習近平国家主席の会談が行われ、中国の国営新華社通信によりますと、双方は、経済貿易、科学技術、教育分野などで10の合意文書に署名したということです。今回の訪中は、10日から13日までの3日