日本生命を破って優勝し、喜ぶヤマハの選手たち＝京セラドーム社会人野球の第50回日本選手権最終日は12日、京セラドーム大阪で決勝が行われ、ヤマハ（静岡）が日本生命（大阪）を2―1で下して8大会ぶり2度目の優勝を果たした。日本生命は9大会ぶり4度目の頂点に届かなかった。ヤマハは五回に矢幡の2点適時打で先制。佐藤廉が11安打されながら完投し、リードを守り切った。最高殊勲選手には全5試合に登板した佐藤廉が選ばれ、