雨穴『変な地図』（双葉社／2025年10月31日刊）の累計発行部数が35万部を突破した。 【写真】Xで6万いいねを記録巨人・雨穴が出現した書店とは 2025年10月31日に発売された作家・雨穴による最新作『変な地図』。異例の「初版20万部」、そして「発売前重版5万部」を加えた計25万部スタートという大きな話題の中で迎えた発売日だったが、発売後は全国の書店で完売店や全国の各書店ランキングで第1位を記録した。反響を