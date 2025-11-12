プレミアリーグのチェルシーに所属するラヒーム・スターリングが強盗被害に遭っていたようだ。『Mirror』が伝えている。同メディアによると、スターリングは8日夜に所属クラブであるにチェルシー対ウルブズのリーグ戦を自宅で見ようと準備していた際に、強盗と対峙したようだ。5人の強盗が侵入したのは家の2階。同選手は息子2人の安全を確保したのち、キッチンからナイフを取り出し強盗に立ち向かったという。強盗はスターリングに