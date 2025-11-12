ジェフユナイテッド千葉は2026年の上半期に行なわれる「明治安田百年構想リーグ」で着用するユニフォームのデザインを発表した。クラブは公式HPで「千葉開府900年を記念したユニフォーム」としてデザインのコンセプトについて以下のように説明している。「千葉氏が千葉の街を開いて900年、こんにちでは日本有数の大都市に成長した千葉市。千葉氏中興の祖といわれる千葉常胤。その象徴的な騎乗から矢を放つその姿をデザインモチーフ