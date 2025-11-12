『極道きゅん戀 3 恋愛ドラマ大好きなヤクザの恋愛事情』（松下リサ：漫画、草野來：原作、炎かりよ：キャラクター原案/KADOKAWA）第26回【全26回】【漫画】『極道きゅん戀 恋愛ドラマ大好きなヤクザの恋愛事情（1〜3巻）』を第1回から読むかつて一世を風靡した脚本家も今やオワコン…。失敗続きで大手からのオファーもなくなっていた小山田ウシオに、ある日、大きなチャンスがやってきた。ウシオのデビュー作にして代表作の主演を