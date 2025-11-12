◆大相撲▽九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）西十両２枚目・朝白龍（高砂）は、東前頭１６枚目・欧勝海（鳴戸）を寄り倒して、２勝目を挙げた。初めての幕内の土俵にも「相撲に集中していたので、気にすることはなかった」と話した。初めての懸賞金も手にした。「ずっと前から師匠に渡そうと決めていたので、宿舎に帰ったら渡そうと思う」と話した。来場所の新入幕も狙える番付にも「（新入幕は）あまり考えてい