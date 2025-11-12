タレント・岸明日香が披露した大胆なドレス姿にファンはくぎ付けとなっている。１２日までにインスタグラムで「昨日の撮影でのオフショット黒リボンかわいい」とつづり、オフショットをアップ。デコルテが大きく開いた、黒のドレス姿を披露した。この投稿にファンからは「あすぽん可愛い」「美しすぎ」「凄いお綺麗です」「とても似合ってる」「美しいわぁ…」「めっちゃ可愛い〜」などの声が寄せられている。