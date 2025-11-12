【イメージ】パトカー 警察は、大泉町に住む男性（６３）が、現金約４８０万円と暗号資産１８７０万円相当の詐欺被害にあったと発表しました。 警察によりますと男性はことし８月、ＳＮＳで知り合った外国人女性を装う人物から、「あなたと会うためには資金を確保しないといけない。言うとおりにすればＦＸ投資で必ず儲かる。」などとうそのメッセージや電話を受け取りました。 投資や保証金の名目で現