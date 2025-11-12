【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.10の伊藤優加（いとう・ゆか）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「國學院コンテスト」ファイナリスト◆伊藤優加（いとう・ゆか）さんプロフィール学部／学年：文学部／3年出身地：東京都誕生日：8月2日趣味：レストラン・カフェ巡り、旅行特技：水泳、チアダンス好きな食べ物：お魚好きな言葉（座右の銘）：楽しんだもん勝ち最近ハマっているこ